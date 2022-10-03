12.34 % انخفاضا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية بشهر يوليو 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2022.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 102.87 خلال شهر يوليو 2022 (أولـي) مقابل 117.35 خلال شهر يونيو 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 12.34٪.

وبلغ الرقم القيـاسي لصناعـــة المشــروبـات 421.44 خـلال شهــــر يــوليـــو 2022 مقــارنـــة بشـهــر يــونيــــو 2022 حيث بلغ 390.11 بنسبة ارتفــاع قدرهــا 8.0٪ وذلك لزيـادة الإنتاج في موسم الصيـــف.

وبـلغ الرقـــم القيـــاسـي لصــنــاعــة الخـشـب ومنتجــاته والفلين (عــدا الاثــاث) 54.55 خـلال شهر يوليـو 2022 مقــــارنة بشهـــر يونيــو 2022 حيث بلغ 51.77 بنـسـبـة ارتفـــاع قدرهـــا 5.4٪ وذلك وفقـا لاحتياجات الســـوق.

وبلغ الرقم القياسـي لصنـاعة المواد والمنتجــات الـكيمــاوية 94.91 خـلال شهر يوليــو 2022 مقـارنة بشهـر يونيـو 2022 حيث بلــغ 99.41 بنسبة انخفــاض قدرهــا 4.5٪ وذلك لتوافر المخزون.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 100.47 خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يونيو 2022 حيث بلغ 112.21 بنسبه انخفاض قدرها 10.5٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.