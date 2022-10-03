وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد مدارس جنوب الشيخ زويد ويفتتح مدرسة العوايضة

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، سير العملية التعليمية بمناطق جنوب الشيخ زويد وافتتح مدرسة العوايضة بقرية الظهير بعد صيانتها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الإقليم، وسعيد عرادة رئيس مدينة الشيخ زويد خلال جولتهم افتتحا مدرسة العوايضة القديمة بإدارة الشيخ زويد التعليمية بعد صيانتها بالتعاون بمشاركة مجتمعية من جمعية أهلية.

وفى كلمته أشاد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل وصيانة المدرسة بجهود رجال وشباب وشيوخ قرية الظهير، لافتا أن وزير التربية والتعليم يعطى توجيهاته المستمرة ودعمه الكامل للتعليم للمناطق والقرى العائدة وللتعليم بمحافظة شمال سيناء.

وعقد الشيخ على زايد كبير مشايخ القرية مؤتمراً مصغراً رحب فيه بالحضور وباسم أهالى القرية قدم الشكر لرئيس الجمهورية لجهوده المبذولة فى القضاء على الإرهاب ورجوع الحياة الطبيعية لهذه القرى.