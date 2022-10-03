وفاة شخص أثناء مشاركته في لعب مباراة كرة قدم بالغربية

الغربية عادل ضرة

توفي الشاب محمد ريان ابن قرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بشكل مفاجئ أثناء مشاركته في لعب مباراة كرة قدم مع اصدقائه بأحد الملاعب بالقرية، حيث سقط أرضا مغشيا عليه وحاول المتواجدون إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وكشف أصدقاء الشاب المتوفي أنه كان يشاركهم في اللعب، وكان يتمتع بنشاط وحيوية في أرض الملعب، وفوجئوا به يسقط أرضا وتجمع المتواجدين في الملعب للاطمئنان عليه.

وأوضحوا أنهم فوجئوا بمفارقته الحياة وتوقف القلب، وحاولوا إسعافه ولكن فشلت محاولاتهم وقاموا بنقله بسيارة إسعاف لمستشفي كفر الزيات إلا أنه توفي وفشلت كل محاولات إنقاذه وسيطرت حالة من الحزن والصدمة على جموع المتواجدين مع اللاعب وأيضا أسرته بعد وفاته بشكل مفاجئ أثناء لعبه مباراة كرة قدم، وتستعد أسرته وأصدقائه لتشييع جنازته لمثواه الأخير.