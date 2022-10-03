وزير خارجية اليمن: الحوثيون عرقلوا مساعى تمديد الهدنة

أ.ش.أ

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أن الحوثيين عرقلوا مساعي تمديد الهدنة، ولم يغلبوا مصالح الشعب اليمني.

وقال بن مبارك - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "الحكومة اليمنية لم تفاجأ برفض الحوثيين تمديد الهدنة ، والحكومة قدمت تنازلات كثيرة لتمديد الهدنة رغم التعنت الحوثي وتعاملت بشكل إيجابي مع المقترح الأممي لتمديد الهدنة ".

وأضاف أن " الحوثيين جمعوا أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال الهدنة "، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي لم تلتزم بالهدنة ورفضت فتح الطرق وأوقعت ضحايا مدنيين كما رفضت تمديد الهدنة لمصالحهم.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج قد أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها أمس، داعيا الأطراف اليمنية إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف