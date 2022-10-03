اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الدفاع الصومالى: مقتل القيادى الإرهابى لميليشيا الشباب هو بداية الثأر للشهداء

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:27 ص
وزير الدفاع الصومالى: مقتل القيادى الإرهابى لميليشيا الشباب هو بداية الثأر للشهداء الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)

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قال وزير الدفاع الصومالى عبد القادر محمد نور، إن مقتل الخليفة المحتمل لزعيم ميليشيات الشباب القيادى عبد الله نذير، هو بداية الثأر للشهداء الذين استشهدوا خلال الهجمات الإرهابية.

وأوضح محمد نور، في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن الإرهابى كان مسؤول القضايا سابقاً ومسؤول الجبهات ومنسق كافة أنشطة المليشيات حالياً.

كانت القوات الصومالية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة زعيم ميليشيات الشباب عبد الله نذير، خلال العملية العسكرية المخططة، في منطقة "حرمك" بمحافظة جوبا الوسطى، بجنوب البلاد.

وأكدت القوات الصومالية، في بيان لها، أن مقتل هذا العضو المتطرف ضربة قاصمة الظهر ضد فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين يحتضرون أمام الجيش الباسل، والثورة الشعبية التي انطلقت من وسط وجنوب البلاد، الهادفة لاستئصال المتشددين.

 


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