اليوم السابع
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وزير الخارجية اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية فشل تمديد الهدنة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:00 ص
وزير الخارجية اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية فشل تمديد الهدنة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
وكالات

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حمّل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، جماعة الحوثيين مسؤولية فشل تمديد الهدنة، مشيراً إلى أنها ليست الفرصة الوحيدة التي أضاعوها على اليمن والمنطقة.

وأضاف في تصريح لـ"الشرق" إلى أن جماعة الحوثي دائماً تحاول تغليب "مصالحها الخاصة ومصالح إيران" على مصلحة اليمن.

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة، توجهت كل البيانات التي طالبت بتمديد الهدنة، إلى جماعة الحوثي باعتبارهم "الطرف المعرقل الذي وضع في اللحظات الأخيرة جملة من الشروط خارج إطار الهدنة، وبشكل واضح كان يريد إفشال هذه الهدنة".


وزير الخارجية اليمني

اليمن

الحوثيين

الهدنة في اليمن



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