اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية الروسى: أمريكا حشدت الغرب لتحويل أوكرانيا إلى أداة حرب ضدنا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:00 م
وزير الخارجية الروسى: أمريكا حشدت الغرب لتحويل أوكرانيا إلى أداة حرب ضدنا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة حشدت الغرب لتحويل إوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسية.


وأضاف لافروف - خلال اجتماع للجان مجلس الدوما الروسي بشأن التصديق على وثائق الاستفتاءات في 4 مناطق أوكرانية، اليوم الاثنين أن " الولايات المتحدة أخضعت الغرب الجماعي تقريبا وحشدته لتحويل أوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسيا، تماما مثلما فعل هتلر ذات مرة بالضغط على معظم الدول الأوروبية تحت تهديد السلاح لمهاجمة الاتحاد السوفيتي.. كما هو الحال في ذلك الحين، فإن الخطط الحالية ليس مقدر لها أن تتحقق أو تنجح، حيث أوضح ذلك الرئيس فلاديمير بوتين".


وتابع: "روسيا على عكس الولايات المتحدة تدافع عن حدودها وشعبها، نحن لا نرد على التهديدات الوهمية في الأراضي البعيدة، نحن ندافع عن حدود وطننا الأم وعن كل شعبنا من الإبادة الجماعية الحقيقية، التي رتبها أحفاد وأتباع النازية، الذين كرسوا أنفسهم لخدمة أسيادهم في الخارج".


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