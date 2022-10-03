وزير التنمية المحلية يصل أسوان للمشاركة فى مؤتمر مدن التعلم وتفقد المشروعات التنموية

كتب على عبد الرحمن - أسوان عبد الله صلاح

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي محافظة أسوان صباح اليوم في مستهل زيارة يشارك خلالها في فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 ، والذى يقام بالمحافظة خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجارى .

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله مطار أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة لأسوان تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لمواطني المحافظة وعلي رأسها مشروع ممشى أهل مصر وتطوير قاعة المجلس التنفيذى بالديوان العام للمحافظة وكذا متابعة مشروع التحول الرقمى بالمحافظة ، ومشروعات التطوير والتجميل لواجهة المدينة والسوق السياحى القديم .

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى تصريحات سابقة، أن أسوان أصبحت نموذجاً يحتذى به لباقى المحافظات فى أنشطة وبرامج مدن التعلم لخبرتها فى هذا المجال، وباعتبارها من أفضل مدن التعلم على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المؤتمر وورشة العمل تهدف إلى رفع الوعى ببناء مدن التعلم، كما أنه سيكون منصة هامة لتبادل ونقل الخبرات وأفضل الممارسات، بجانب تطبيق أساليب التعليم الجيد والشامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة 2030 وضمان تعزيز فرص التعلم للجميع.