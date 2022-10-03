وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع ممشى أهل مصر وتطوير السوق القديم

كتب ــ على عبد الرحمن

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة والجارية، بدأت الجولة بتفقد مشروع ممشى أهل مصر، الذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة، وخاصة أنه يضم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم، والذى سيكون على ثلاث مستويات بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية، وعرض المحافظ تفاصيل المشروع والذي يتضمن إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة، بالإضافة إلى ممشى زجاجى، فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية .

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من هذا المشروع لخدمة مواطني محافظة أسوان وجميع المترددين عليها من باقي محافظات مصر، وكذا الأفواج السياحية، كما حرص الوزير علي التأكيد بضرورة وجود خدمات للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تحركهم في الممشي.

شارك في الجولة كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد والدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وعقب ذلك قام وزير التنمية المحلية بزيارة مبنى ديوان عام المحافظة حيث تفقد قاعة المجلس التنفيذى بنظام المائدة المستديرة بعد تطويرها ودعمها بأحدث الأجهزة الصوتية والضوئية، بالإضافة إلى شاشات العرض الحديثة.

كما تفقد اللواء هشام آمنة والمحافظين مبنى مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى والذى تم إنشاؤه بتكلفة 21 مليون جنيه، واستمع الوزير إلي شرح حول تفاصيل عمل المركز و الذى يؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين من خلال 6 تطبيقات مستحدثة بينها "عين المواطن" لتلقي شكاوي ومشاكل المواطنين ، كما أن المركز مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى ، كما يتضمن المركز 1000 نقطة شبكة بطاقة 120 ميجا ، كما يضمن المركز 9 منظومات مكانية جغرافية.

وأشار محافظ أسوان، إلي أنه تم اختيار أفضل العناصر المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المركز .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمركز المعلومات والتحول الرقمي لتسهيل مستوي الخدمات لمواطني المحافظة، وكذا جهود أسوان في منظومة التحول الرقمي التي تسعي الحكومة لتنفيذها في جميع المحافظات لخدمة المواطنين، وتقديم خدمات مميكنة توفر الوقت والجهد وتيسر حياة المواطن.

كما استفسر الوزير حول جهود منظومة المتغيرات المكانية لإزالة اي تعديات عَلِي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية بهذا الملف وعلي رأسها هيئة المساحة العسكرية للقيام برصد أي تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التحرك والتنسيق بين المنظومة والوحدات المحلية والمراكز لإزالة التعديات في المهد، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة بذل أقصي الجهود للانتهاء من المراجعة والمعاينة للمتغيرات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما شملت الجولة الميدانية التي قام بها اللواء هشام آمنة واللواء أشرف عطية مشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة والذى يضم حديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم فى بانوراما متكاملة تبرز سحر وجمال لؤلؤة النيل الساحرة أمام مواطنيها وزائريها من الأفواج السياحية ، ووفقاً لمشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للمحافظة فى ديسمبر الماضى .

كما التقي وزير التنمية المحلية و المحافظين مع عدد من البائعين والبائعات في السوق السياحي .