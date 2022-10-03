وزيرة التضامن: دفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين مادياً

كتب ـ مدحت وهبة

تلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً مفصلاً عن إنجازات برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية حتى سبتمبر الماضي، قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية منسق برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث تم إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة يونيه 2021 إلى سبتمبر2022 عدد "1424" نشاطا ، وبلغ عدد المستفيدين " 108461" من الطلاب والعاملين وذلك من خلال "30 " وحدة ، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت لبناء شخصية إيجابية منتجة فعالة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان

نفذت الوحدات عدد "379" نشاطًا ، لعدد " 61495 " مستفيدًا ، حيث هدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى " الثقة بالنفس - كيف تكون قائد ناجح – مهارات الذات – التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات-....." ، ومن جانب آخر صممت العديد من البرامج التوعوية لبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسؤولية " القيادة والتبعية – قادة التطوع-.." ، فى حين عملت الوحدات إلى نشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة "الزيادة السكانية – كيفية اختيار شريك الحياة – مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى – التغيرات المناخية – الأمية الفكرية ...".

أنشطة قادة التطوع

نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بنك التطوع المصرى التابع لمؤسسة الاتحاد المصرى للسياسات الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى سلسلة من المعسكرات القيادية تحت عنوان " قادة التطوع "، حيث شملت عدد 1077 طالبا من المتطوعين ببنك التطوع المصرى والمتفوقين دراسيا ًبالجامعات، شمل هذا وحدات التضامن الاجتماعى بجامعات "المنيا – طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات – الإسكندرية- الزقازيق- عين شمس - القاهرة " ، والتى هدفت لإعداد طالب لديه سمات قيادية وقدر من المسئولية المجتمعية وحب الوطن والإنتماء .. . ، شملت معسكرات قادة التطوع برامج و ورش عمل ( التطوع وأهميته ، ريادة الأعمال ، إدارة الأزمات والكوارث ، الأسعافات الأولية ،....) .

نشر الوعى بدور وزارة التضامن الاجتماعى

إيماناً بدور وأهمية وزارة التضامن الاجتماعى وخدماتها، هدفت وحدات التضامن الاجتماعي لنشر الوعى تجاه قضايا وخدمات الوزارة التى تقدمها لمواطنيها ، فتنوعت العديد من الندوات واللقاءات التوعية تجاه الموضوعات المختلفة أبرزها " دور وزارة التضامن فى تحقيق التمكين الإقتصادى – دور وزارة التضامن فى مساعدة الفئات المهمشة - دور وزارة التضامن فى تحقيق العدالة الاجتماعية – " ، فى حين ألقت الوحدات الضوء على بعض برامج الوزارة "2 كفاية – مودة - ..".

التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية

كرست وحدات التضامن الاجتماعى ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام 2021-2022 برامج تمكين اقتصادى للطلاب شمل على عدد 784 نشاطًا ، لعدد 30765 مستفيدا ، شملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين مادياً ، و الدعم الإيجابى ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسياً من خلال منح الفائقين ، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل ، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية وأجهزة تعويضية وغيرها، ومن أبرز أنشطة التمكين الاقتصادي.

دعم مصروفات الطلاب

قامت الوحدات بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين مادياً ، وأعطت أولويتها للطلاب من الأسر ذات الأولي بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، وطلاب ذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة، كما قامت وحدات التضامن الاجتماعى بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.

حضانات الفائقين

أعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق ، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزاً وحرصاً على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديراً وتكريماً للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ (1000) جنية شهرياً ، على المستوى الآخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين ( الماجستير- الدكتوراه) من خلال منح مادية (1000) جنية شهرياً و(25000) جنية سنوياً تشجيعاً على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وتنفذ حضانات الفائقين بـ17 وحدة تضامن وهي ( القاهرة ، عين شمس، الأسكندرية ، الفيوم ، المنصورة ، الزقازيق ، بنها ، المنوفية ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط ، الأقصر ، اسوان ، جنوب الوادى ، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف) وجارى تنفيذ برنامج حضانات الفائقين بالوحدات الأخرى بالجامعات.

واشتملت منح الفائقين على (430) طالبا بالفرق الدراسية ، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه 151، اشتملت منح الفائقين على (430) طالبا بالفرق الدراسية ، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه. (151).

وتراوح العدد الإجمالى لمستفيدى برنامج حضانات الفائقين حتى سبتمبر 2022 عدد( 581) وذلك بخمس كليات عملية مختارة ( الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة )، ومخطط إدخال كليات أخرى ضمن خطة التوسع ببرنامج الفائقين.

الطالب المنتج

وضعت وحدات التضامن الاجتماعى برامج تمكين اقتصادي لتعريف الطالب الجامعى وتدريبه خلال فترة دراسته الجامعية على سوق العمل ، فمن خلال أنشطة الطالب المنتج نفذت الوحدات ورش عمل ودورت تدريبية شملت على ( المشروعات الصغيرة وإدارتها - وريادة الأعمال- دراسات الجدوى- ....) ، وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج تعريف الطالب الجامعى على الحرف اليدوية بأنواعها ، فتنوعت الحرف اليدوية بين الوحدات ( الكروشية ، الديكوباج ، الرسم على الزجاج ، الطين وصناعة الفخار ، الأكسسورات والحلى ، الخياطة والتريكو ، إنتاج المنظفات، الفلين والورق المقوى ، منتجات بإعادة لتدوير ...) ، ثم كرس الإهتمام بدورات التسويق الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث تناولت الوحدات أنواع التسويق المختلفة (الميدانية ، الإعلانات ، الإلكترونية ).

إقامة المعارض

نظمت وحدات التضامن الإجتماعى بجامعات " الفيوم ، بنى سويف ، الأسكندرية ، قناة السويس ، عين شمس ، جنوب الوادى بقنا ، الوادى الجديد ،المنوفية ، حلوان " معارض شاملة بأسعار رمزية بالجامعات، كما شاركت الوحدات طلابها ومتطوعيها فى معارض وحدات التضامن الإجتماعى والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم تشجيعاً على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

تقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى ، حيث بلغت عدد مستفيدين بنك ناصر الاجتماعي من خلال الوحدات أكثر من ( 5000) خلال الوحدات ، حيث بلغ نسبة فتح الحسابات ( 1078 ) ، بينما شمل القروض عدد مستفيدين (360) مستفيدا بقيمة 31829513 جنيها بمختلف أنواعها (دعم المشروعات الصغيرة – القروض الإستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى - ....) ، وبلغ مستفيدين الودائع(171) بقيمة 22332680 جنيها.

خدمات ذوي الإعاقة

بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات (12329) ، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة ، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية ، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم ،وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة ،وفيما يلى أبرز الخدمات التى قدمت لذوى الإعاقة :

قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بعد حصر إحتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة ، بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى حيث تم صرف عدد (1497) جهاز تعويضى ومساعد لذوى الهمم ، تضمنت عدد ( 1536) جهاز لاب توب ناطق ، و عدد (275) عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية و عدد ( 37 ) نظارة طبية لضعاف البصر، عدد (40) سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية ، (15) كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية.