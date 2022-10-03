مع بداية فترتها الجديدة.. أبرز 5 قضايا تنظر فيها المحكمة العليا الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن المحكمة العليا الأمريكية ستبدأ فترتها الجديدة اليوم الإثنين، وعندما يحدث هذا فإنه من المتوقع أن يستأنف القضاة المحافظون الذين عينهم رؤساء جمهوريون المشروع الذى بدأوه الفترة الماضية لإعادة صياغة القانون الدستورى الأمريكى فى صورة محافظة.

وفى الوقت الذى لا يزال فيه كثير من الأمريكيين يواجهون تداعيات الفترة السابقة التى قضت على حقوق الإجهاض، وقامت بتوسيع الحقوق الدينية وقلصت سلطة الحكومة الأمريكية فى الحد من تغير المناخ، فإن الأغلبية المحافظة بالمحكمة قد اختارت مجموعة من القضايا القابلة للاشتعال للغاية، والتى يعتقد مراقبون أنها من المحتمل أن تتعارض مع الخطوط الإيديولوجية.

وتحدثت الصحيفة عن أبرز 5 قضايا تنظر فيها المحكمة خلال تلك الفترة على النحو التالى..

1- البيئة..

أول القضايا للمحكمة العليا فى الفترة الجديدة تشمل نزاعا بيئيا كبير حول سلطة الحكومة الفيدرالية فى حماية الممرات المائية بموجب قانونا لمياه النظيفة. والسؤال الرئيسى المطروح فى تلك القضية هو ما إذا كانت السلطة التنظيمية لوكالة حماية البيئة تمتد إلى الأراضى الرطبة غير المتصلة بالمياه الفيدرالية فوق الأرض، ولكنها قادرة على الوصول إلى المياه تحت السطح.

2- العمل الإيجابى:

تتحدى قضيتان استخدام القبول فى التعليم العالمى المرتبط بالعرق، حيث تطلب دعوتان قضائيتان ضد جامعتى هارفاد ونورث كارولينا من القضاة إنهاء العمل الإيجابى فى قرارات القبول فى الكلية من خلال إلغاء سابقة قائمة منذ أمد طويل تسمح للمدارس بالنظر إلى العرق كعامل عند تجميع هيئة طلابية.

3- قانون الانتخابات:

سينظر القضاة فى قضية تتعلق بالقانون والتى مكن أن تمنح المجالس التشريعية للولايات صلاحيات جديدة هائلة حول كيفية وضع خرائط التصويت وكيفية إجراء الانتخابات الفيدرالية.

4- حقوق التصويت:

سينظر القضاة فى قضية تتعلق بحقوق التصويت والتى تحتبر الحدود القانونية للتلاعب العنصرى المزعوم، والذى يتضمن رسم خرائط التصويت بطرقة تضعف القوة الانتخابية للأقليات العرقية.

5- التمييز ضد المثليين

تنظر المحكمة العليا فى نزاع حول التعديل الأول للدستور، ويتعلق بمصممة مواقع فى كولورادو رفضت أن تتيح خدماتها لحفلات زفاف المثليين. وجاءت القضية بعد أن قررت المصممة لورى سميث استبعاد حفلات زفاف المثليين بسبب معتقداتها الدينية. لكن قانون كولورادو يجعل من غير القانونى للأعمال التى تخدم الجمهور استبعاد عملاء بسبب توجههم الجنسى أو أى جوانب أخرى تتعلق بالهوية.