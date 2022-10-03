مصرع طفلة غرقا بإحدى الترع في البلينا جنوب سوهاج وجهة التحقيق تصرح بدفن الجثة

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين مصرعها غرقا بإحدى الترع دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج تم توقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على جهة التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفلة غرقا داخل ترعة بدائرة مركز البلينا وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفلة أسماء ع م ع عامين وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والدتها المدعوة سامية ا م ا 38 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة علي حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.