محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير طريق دير درنكة ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللمسات النهائية لتطوير طريق دير درنكة ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والذى يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً مشدداً على نهو تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط على تسخير الامكانات وتذليل العقبات أمام تلك الأعمال وذلك لخروجه فى أفضل صورة ممكنة مع مراعاة البعد الجمالى، وبشكل يليق باسم مصر فى المنطقة والعالم جاء ذلك خلال لقاءه باللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد اسماعيل محرز مدير إدارة المرور بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط.

تناول اللقاء أعمال التطوير، ومراحل التنفيذ التى وصلت إليها على جانبى القنطرة وإنشاء سور من الجانبين وزيادة الإضاءة وكشافات الإنارة وإضافة مساحات خضراء لإعطاء المكان شكل جمالى بالإضافة إلى تطوير المنطقة وتشييد بوابات تلائم المسار وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلى العيون الأثرية لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط، أن أعمال التطوير التى يجرى تنفيذها فى خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة تستهدف الخروج بالمظهر الذى يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية للمشروع وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما دير السيدة العذراء بدير درنكة والدير المحرق بالقوصية وسيكون لهما عائد سياحى، واقتصادى كبير وحفاظًا على الإرث الإنسانى ولتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوضع أسيوط على الخريطة السياحية العالمية والنهوض بالسياحة الدينية وتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرضها فضلا على المساهمة فى الحفاظ على الإرث الإنسانى الممتد لفترات زمنية.

يذكر أن محافظة أسيوط تحظى بنقطتين من أهم نقاط المسار وهما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذى يقع بالجبل الغربى حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الأثرية والنقطة الثانية هى دير المحرق الذى يقع فى مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهى أطول فترة قضتها العائلة فى مكان خلال رحلتها كما أن الدير يضم الكنيسة الأثرية وهى الأقدم فى العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه.



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