مبيعات أجنبية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط أحجام تداول منخفضة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 9656 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1876 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11935 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3904 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3114 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3548 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ومصر بني سويف للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأوراسكوم المالية القابضة، والسويدي إليكتريك، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 900 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 208.1 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.67%، وشراء الثالثة 150 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.04%، وشراء الرابعة مليون سهم، وشراء الخامسة 7422 سهم، بنسبة 0.001% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 250 ألف سهم، وشراء السابعة 24.8 مليون سهم، وشراء الثامنة مليون سهم تمثل نسبة 0.046% من رأسمال الشركة، وشراء التاسعة 787.8 ألف سهم تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 3.3 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 53 ألف سهم، 44.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وأسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق 58 ألف سهم، 195 ألف سهم، 758 ألف سهم، على التوالي.