ما لا تعرفه عن سفانتى بابو الحائز على جائزة نوبل فى الطب لعام 2022

كتبت أمل علام

حصل العالم سفانتي بابو Svante Pääbo سويدى الجنسية، على جائزة نوبل في الطب، وقالت الهيئة المانحة للجائزة اليوم الإثنين، إن العالم سفانتي بابو فاز بجائزة نوبل 2022 في علم وظائف الأعضاء أو الطب لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري"، وذلك وفقا لما ذكره موقع Science.





وقال الموقع، إن الجائزة، التي يمكن القول إنها من بين أكثر الجوائز المرموقة في العالم العلمي، تم منحها من قبل جمعية نوبل لمعهد كارولينسكا السويدي وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (900357 دولارًا أمريكيًا)، إنها أول دفعة من جوائز هذا العام.

اكد توماس بيرلمان، سكرتير لجنة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب، الذي اتصل بابو "لقد كان مرتبكًا، كان عاجزًا عن الكلام سعيد جدًا".

وقال الموقع، يُنسب إلى بابوPaabo ، نجل عالم الكيمياء الحيوية الحائز على جائزة نوبل Sune Bergström ، تحويل دراسة الأصول البشرية بعد تطوير مناهج للسماح بفحص تسلسل الحمض النووي من البقايا الأثرية والحفريات، تشمل إنجازاته الرئيسية تحديد تسلسل جينوم كامل لإنسان نياندرتال للكشف عن الصلة بين البشر المنقرضين والإنسان الحديث.

كما سلط الضوء على وجود نوع بشري لم يكن معروفًا من قبل يُدعى دينيسوفان، من قطعة عمرها 40 ألف عام من عظمة إصبع تم اكتشافها في سيبيريا، تم إنشاء جوائز الإنجازات في العلوم والأدب والسلام بإرادة مخترع الديناميت السويدي ورجل الأعمال الثري ألفريد نوبل منذ عام 1901، على الرغم من أن جائزة الاقتصاد هي إضافة لاحقة.

وأشار الموقع الى انه لقد لقد وضعت جائحة كورونا البحث الطبي في مركز الصدارة حيث يتوقع الكثيرون أن تطوير اللقاحات التي سمحت للعالم باستعادة بعض الإحساس بالحياة الطبيعية قد يكافأ في النهاية.

ومع ذلك، عادة ما يستغرق تكريم أي بحث سنوات عديدة، حيث تتطلع اللجان المكلفة باختيار الفائزين إلى تحديد قيمتها الكاملة مع بعض اليقين بين ما هو دائمًا حقل مزدحم بالمنافسين.



ما هو بابو

على أي حال، ينبغي أن تشير احتفالات هذا العام إلى عودة مأدبة نوبل في ستوكهولم بعد توقف دام عامين بسبب الوباء، وهو حدث يفوح بعبق العالم القديم وسحره بعد سنوات من التباعد الاجتماعي.

وأشار الموقع إلى أن جائزة الطب العام الماضي منحت للأمريكيين ديفيد جوليوس، وأردم باتابوتيان، لاكتشاف مستقبلات في جلد الإنسان تستشعر درجة الحرارة واللمس ، وتحول التأثير الجسدي إلى نبضات عصبية، ومن بين الفائزين السابقين في هذا المجال سلسلة من الباحثين المشهورين، ولاسيما ألكسندر فليمنج، الذي تقاسم جائزة عام 1945 لاكتشاف البنسلين، وروبرت كوخ، الذي فاز بالفعل في عام 1905 عن تحقيقاته عن مرض السل.

وأضاف موقع Science الى أن سفانتي بابو الذى فاز بجائزة نوبل هو مدير معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ بالمانيا، بجائزة نوبل هذا العام لعلم وظائف الأعضاء أو الطب عن "اكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري".

"من خلال بحثه الرائد ، أنجز سفانتي بابو شيئًا يبدو مستحيلًا: تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، أحد أقارب البشر المنقرضين في الوقت الحاضر.



جائزة نوبل

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا في بيان صحفي هذا الصباح إنه اكتشف أيضًا اكتشافًا مثيرًا لأشباه البشر غير المعروف سابقًا، دينيسوفا "الأهم من ذلك ، وجد بابو أيضًا أن نقل الجينات قد حدث من أشباه البشر المنقرضة الآن إلى الإنسان العاقل بعد الهجرة من إفريقيا منذ حوالي 70 ألف عام، هذا التدفق القديم للجينات إلى البشر المعاصرين له صلة فسيولوجية اليوم، على سبيل المثال التأثير على كيفية تفاعل جهاز المناعة لدينا مع العدوى ".

واكد الموقع، أدى بحث بابو الأساسي إلى ظهور نظام علمي جديد تمامًا، علم الحفريات القديمة، من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، توفر اكتشافاته الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشرًا فريدًا ".

وقد أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي، اليوم، عن فوز سفانتي بابو بجائزة نوبل فى علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2022.



ما لا تعرفه عن سفانتى بابو

وأكد موقع جائزة نوبل، إنه سيتم الإعلان عن جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية يومي الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.

وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد يوم الاثنين المقبل، على الرغم من أنها لا تعتمد على الوصية النهائية لمؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل الذي عاش خلال الفترة من 1833 إلى 1896.

وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في 10 ديسمبر المقبل، وخلاله يحصل الفائزون على 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وشهادة.