كيف يؤثر مرض السكر على رؤيتك؟.. تعرف على 4 طرق لمنع الضرر

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الناس، ويجب التعامل مع الآثار الجانبية المتعددة التي يمكن أن تحدث على الجسم بسبب مرض السكر، وأحد هذه الآثار الجانبية هو الرؤية الضبابية، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على عينيك، بحسب موقع "health".

ومرض السكري هو أحد أكثر أسباب العمى شيوعًا في العالم ، فكلما طال عمر الشخص المصاب بالسكري، أصبح أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض السكري التي تؤثر على العيون والكلى والأعصاب وغيرها من أعضاء الجسم.

مرض السكري هو مرض استقلابي معقد لا ينتج فيه البنكرياس ما يكفي من الأنسولين ، والتي يمكن أن تؤثر على العين ، بما في ذلك الشبكية والجسم الزجاجي والعدسة والعصب البصري.

هل يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى رؤية ضبابية؟ يحدث تشوش الرؤية وتصبح ضبابية لمرضى السكر خاصة عندما تكون مستويات السكر في الدم لديك مرتفعة، وهذا يحدث لأنه "في مرضى السكري، تصبح الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين ضعيفة مما يؤدي إلى تسريبها أو انتفاخها أو تكوين فروع تشبه الفرشاة يؤدي هذا التدهور إلى عدم إمداد الأوعية الدموية في شبكية العين بالأكسجين والمواد المغذية الكافية للشبكية مما يؤدي في النهاية إلى عدم وضوح الرؤية.

يمكن أن يؤدي تفاقم هذه الحالة إلى إصابة الشخص بضبابية في الرؤية أو نقاط عمياء أو عوامات أو حتى فقدان مفاجئ للرؤية".



أمراض العيون التي يمكن أن يسببها السكري مرضى السكري عرضة للإصابة بأمراض العيون التالية ، لكن الاكتشاف المبكر والعلاج يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرصك في الحفاظ على بصرك. * اعتلال الشبكية السكري

* الوذمة البقعية (التي تحدث عادةً بالتزامن مع اعتلال الشبكية السكري)

* اعتمام عدسة العين



ما الذي يمكن أن يفعله مريض السكري للوقاية من مشاكل العين؟ الحفاظ على نمط حياة صحي * الجلوكوما اتباع أسلوب الحياة الصحي هو الحل لأي مرض ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرض السكري.

من أجل منع اعتلال الشبكية السكري ، يجب اتباع خيارات نمط الحياة الصحية من خلال الحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

الإقلاع عن التدخين

أظهرت الدراسات أن سلوكيات التدخين وقلة النشاط البدني - ارتبطت بالتغيرات في الرؤية، لذا فإن التخلص من العادات السيئة مثل التدخين مع الحفاظ على مستوى صحي من اللياقة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الوقاية من اعتلال الشبكية السكري.

الحماية من الشمس

من خلال ارتداء النظارات الشمسية ، يمكنك حماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الخطيرة.