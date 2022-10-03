قبل قمة المناخ.. "القلعان" بمحمية وادى الجمال أول قرية نموذجية للسياحة البيئية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تزامنا مع استضافة مصر قمة المناخ فى نوفمبر المقبل، حولت إدارة محميات البحر الأحمر بالتنسيق مع المحافظة عام 2018 قرية القلعان الواقعة بنطاق محمية وادى الجمال بمرسى علم إلى قرية نموذجية بيئية مستدامة.

كان الهدف من تحويل قرية القلعان بمرسى علم لقرية بيئية مستدامة لتحقيق المحافظة الاستدامة والتنمية السياحية دون تغير فى المعالم الطبيعية، وذلك بتحقيق من إدارة محميات البحر الأحمر.

وتعد قرية القلعان الواقعة فى نطاق محمية وادى الجمال، مصدر الطاقة للقرية بالكامل من محطة طاقة شمسية، وذلك ضمن تحقيق هدف أن تكون القرية اول القرى الصديقة للبيئة لموقعها المتميز حيث يقع بالقرية غابات المانجروف التى تجذب السياح من شتى دول العالم.

وتم إنشاء محطة تحلية للمياه داخل قرية القلعان تعمل أيضا بالطاقة الشمسية، تنتج يومياً 10 كم مربع، حيث تضم القرية 14 منزلا خشبيا تشبه منازل قبائل العبابدة، تم إنشاؤهم للأهالى من خلال محافظة البحر الأحمر بالتعاون جهات أخرى.

وتضم محطة تحلية المياه التى تم تشغيلها بقرية القلعان، تضم محطة تنقية لخزانات المياه، لارتفاع معدلات تنقية المياه الصالحة للشرب، وأن المحطة تم إنشائها من خلال منحة مرفق البيئة العالمى والذى تنفذه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر "بيرسجا" فى محمية وادى الجمال، كما تم وضع تصور وتخطيط بيئى سياحى فريد قائم فى الأساس على الحفاظ على الاستدامة وتحقيق تنمية السياحة البيئة دون تغيير معالم المنطقة.

والقرية بها منفذ لبيع المنتجات اليدوية، والتى يتم عملها بمشغل ابو غصون، وكذلك منفئ أخر لبيع المنتجات الجلدية، كما تضم مخيم بيئيى سياحى لبيع المشروبات وتقديم الوجبات، وتتميز بمناطق نبات المانجروف وتعد من اشهر مناطق زيارات جنوب البحر الأحمر.

ولتلك القرية دورًا كبيرًا فى التوازن البيئى، حيث إن أشجار المانجروف الموجود فيها يمتص المياه ويقوم بعملية فلترة الملح، لافتًا إلى أن الطيور المهاجرة تضع بيضها بين تلك الأشجار .



اول قرية نموذجية مستدامة بالبحر الأحمر



قرية القلعان بمخمية وادى الجمال



محطة تحلية المياه



منازل أهالي القلعان