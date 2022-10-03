"فيرارى" تتعرض لهجوم سيبرانى وسرقة 7 جيجابايت من بياناتها

وكالات

تعرضت شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيراري" لهجوم سبراني، مما أدى إلى تسرب 7 جيجابايت من معلوماتها.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت مجموعة "Cyber RansonEXX" إنها تتحمل مسؤولية الهجوم السيبراني، وسرقة معلومات الشركة.

وأضافت الصحيفة أن "الهاكرز" وضعوا أيديهم على المستندات الداخلية والأوراق الفنية وتعليمات الإصلاح والمستندات الأخرى، وكان بإمكانهم استخدام برامج الفدية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق وثائق شركة "فيراري"، ففي وقت سابق، تمكنت مجموعة إليكترونية أخرى من اختراق خوادم الشركة الهندسية "سبيروني"، التي تزود قطع غيار السيارات الرياضية، لكن لم تتأثر البنية التحتية للشركة الإيطالية وقت حدوث الهجوم.