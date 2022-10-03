"طب بني سويف" تنظم زيارات طلابية لمستشفى الأورام والحروق

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تنظيم كلية الطب البشري مجموعة من الزيارات التفقدية للطلاب على مستوى كافة الفرق الدراسية بالكلية إلى مستشفى الأورام والحروق التابعة لمستشفيات الجامعة خلال شهر أكتوبر الجاري، لدعم المرضى وذويهم والارتقاء بحالتهم النفسية وذلك ضمن خطة الكلية للاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الهدف من تلك الزيارات التوعوية هو التأكيد على إتباع سبل الوقاية من الإصابة بالأورام، وتعزيز الوعي بها ومضاعفاتها الخطيرة والتي يُمكن الوقاية منها في حال تشخيص المرض بشكل مبكر، فضلاُ عن تثقيف المجتمع بأمراض الأورام، وطرق الوقاية منها، وتشجيع الكشف المبكر، والتأكيد على أن الحلول ممكنة ومتوفرة.

وأشار الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب، أن الكلية تسعى بشكل دائم لتوفير كافة سبل الراحة للمرضى وذويهم وتقديم الدعم لهم من خلال تحفيز بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في الوقاية من هذا المرض الذي يهدد الحياة، فضلاً عن التوعوية بأهمية الحفاظ على الوزن الطبيعي وتجنب التدخين.

فيما أكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام وذلك للوقاية من الإصابة بالأورام ومضاعفاتها، لافتاً أن الكلية تنظم عدد من ورش العمل والندوات التوعوية تهدف إلى نشر التوعية خلال الشهر الجاري.