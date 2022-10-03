ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من الشابو المخدر بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 3 تجار مخدرات، بحوزتهم كمية من الشابو المخدر، بمركز فرشوط شمالي قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة فرشوط، يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفى القاضي، رئيس مباحث فرشوط، والنقيب عبد الرحيم السمان، معاون أول مباحث المركز، من ضبط 3 متهمين، بحوزتهم كمية من الشابو المخدر، قبل توزيعها على عملائهم، بمركز فرشوط .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.