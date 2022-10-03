ضبط 240 كيلو أغذية مجمدة منتهية الصلاحية خلال حملة للطب البيطري في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقته الدكتور ريمون فايز والدكتور حسام أمين، بالاشتراك مع ادارة مباحث تموين سوهاج بقيادة الدكتور العقيد محمد الشريف والمقدم خالد المشنب حملة على محلات الجزارة، وتمكنت من ضبط 240 كيلو مجمدات منتهية الصلاحية قبل طرحهم للبيع في السوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الدكتور عصام عرفه مدير عام الطب البيطرى.

وأكد مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى، بأن حملات التفتيش ستستمر بشكل دوري حفاظا على صحة المواطن السوهاجي موجهًا شكره لمجهودات مباحث إدارة تموين سوهاج.