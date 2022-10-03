اليوم السابع
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شكرى ونظيره اليوناني: "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:43 م
شكرى ونظيره اليوناني: "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الاثنين، أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه شكرى اليوم من نظيره اليونانى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين تناولا آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

 


شكري

طرابلس

ليبيا

مصر

الخارجية اليونانية

سامح شكرى



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