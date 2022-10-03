شاهد.. 10 صور مميزة لطلبة المعاهد الأزهرية أثناء اليوم الدراسى

نشرت الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية عدد من الصور لطلبة الأزهر فى بداية العام الدراسى، وتضمنت الصور المعاهد التى تلتزم بالزى الأزهرى، مما أعطى للصور حالة من الوجاهة والتى لاقت استحسان المتابعين، واليوم السابع ينشر أبرز 10 صور لطلاب الأزهر أثناء بدء العام الدراسى الجديد.
الطلاب فى طريقهم للفصول
الطلاب يستمعون لشرح معلمهم
حصة عن علم الكلام
طالب فى طريقه لقاعة الدروس
طالب يستمع لشرح معلمه
طالب يقرأ القرآن الكريم
طالبات احد المعاهد الابتدائية
طلاب اثناء دخولهم المعهد
طلاب المرحلة الابتدائية بأحد المعاهد الأزهرية
طلاب معهد ابتدائى
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