اليوم السابع
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شاهد.. 10 صور مميزة لطلبة المعاهد الأزهرية أثناء اليوم الدراسى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:31 ص
شاهد.. 10 صور مميزة لطلبة المعاهد الأزهرية أثناء اليوم الدراسى طلبة الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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نشرت الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية عدد من الصور لطلبة الأزهر فى بداية العام الدراسى، وتضمنت الصور المعاهد التى تلتزم بالزى الأزهرى، مما أعطى للصور حالة من الوجاهة والتى لاقت استحسان المتابعين، واليوم السابع ينشر أبرز 10 صور لطلاب الأزهر أثناء بدء العام الدراسى الجديد.
 
الطلاب فى طريقهم للفصول
الطلاب فى طريقهم للفصول

الطلاب يستمعون لشرح معلمهم
الطلاب يستمعون لشرح معلمهم

حصة عن علم الكلام
حصة عن علم الكلام

طالب فى طريقه لقاعة الدروس
طالب فى طريقه لقاعة الدروس

طالب يستمع لشرح معلمه
طالب يستمع لشرح معلمه

طالب يقرأ القرآن الكريم
طالب يقرأ القرآن الكريم

طالبات احد المعاهد الابتدائية
طالبات احد المعاهد الابتدائية

طلاب اثناء دخولهم المعهد
طلاب اثناء دخولهم المعهد

طلاب المرحلة الابتدائية بأحد المعاهد الأزهرية
طلاب المرحلة الابتدائية بأحد المعاهد الأزهرية

طلاب معهد ابتدائى
طلاب معهد ابتدائى

 


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