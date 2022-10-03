شاهد.. 10 صور مميزة لطلبة المعاهد الأزهرية أثناء اليوم الدراسى

كتب لؤى على

نشرت الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية عدد من الصور لطلبة الأزهر فى بداية العام الدراسى، وتضمنت الصور المعاهد التى تلتزم بالزى الأزهرى، مما أعطى للصور حالة من الوجاهة والتى لاقت استحسان المتابعين، واليوم السابع ينشر أبرز 10 صور لطلاب الأزهر أثناء بدء العام الدراسى الجديد.