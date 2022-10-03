سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد مدرسة الراية بكرداسة

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الراية للتعليم الأساسي بمركز ومدينة كرداسة؛ للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بمتابعة سير العملية التعليمية لضمان حسن سيرها.

وتابع اللواء علاء بدران، خلال جولته بالمدرسة، تواجد المعلمين والمشرفين، وجداول الحصص الدراسية، والحالة العامة للمدرسة، وكفاءة الفصول الدراسية والديسكات، مشدداً على ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب ومراعاة كافه عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بالنظافة والصيانات الدورية.

شملت جولة السكرتير العام، داخل المدرسة، معاينة المعامل والملاعب ومنشآت المدرسة والفصول، حيث حرص على الاستماع إلى الطلاب؛ للاطلاع على آرائهم وإبراز المعوقات التي تواجهم، وذلك بمتابعة اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.