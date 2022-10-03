اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد مدرسة الراية بكرداسة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:58 ص
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد مدرسة الراية بكرداسة سكرتير عام محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الراية بكرداسة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الراية للتعليم الأساسي بمركز ومدينة كرداسة؛ للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بمتابعة سير العملية التعليمية لضمان حسن سيرها. 
 
وتابع اللواء علاء بدران، خلال جولته بالمدرسة، تواجد المعلمين والمشرفين، وجداول الحصص الدراسية، والحالة العامة للمدرسة، وكفاءة الفصول الدراسية والديسكات، مشدداً على ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب ومراعاة كافه عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بالنظافة والصيانات الدورية.
 
شملت جولة السكرتير العام، داخل المدرسة، معاينة المعامل والملاعب ومنشآت المدرسة والفصول، حيث حرص على الاستماع إلى الطلاب؛ للاطلاع على آرائهم وإبراز المعوقات التي تواجهم، وذلك بمتابعة اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.
 
سكرتير عام محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الراية بكرداسة
سكرتير عام محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الراية بكرداسة
 
سكرتير عام محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الراية في العام الدراسي الجديد
سكرتير عام محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الراية في العام الدراسي الجديد

انتظام العملية التعليمية بمدرسة الراية بكرداسة
انتظام العملية التعليمية بمدرسة الراية بكرداسة

سكرتير عام محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الراية
سكرتير عام محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الراية

 


المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

محافظة الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بكرداسة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:21 ص

وكيل تعليم الأقصر يكشف عن التعاون المصرى الصينى فى التعليم الفنى بـ3 مدارس

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:11 ص

انتظام العام الدراسى الجديد في 3 آلاف مدرسة بالجيزة.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:51 ص

محافظ الدقهليه يفتتح مجمع مدارس دنديط بميت غمر بتكلفة 31,5 مليون جنيه

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:16 ص

التعليم: تفعيل اليوم الرياضى منذ بداية الدراسة لجذب الطلاب للمدارس

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:01 ص

انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس وسط حضور طلابى كبير.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة