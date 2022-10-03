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روسيا: مقتل 700 جندى أوكراني بالعملية العسكرية خلال 24 ساعة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:41 م
روسيا: مقتل 700 جندى أوكراني بالعملية العسكرية خلال 24 ساعة الجيش الروسى
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي، وأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، إن خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة باتجاه مناطق كوبيانسك، ودفيورخنايا، وكوريلوفكا، في مقاطعة خاركوف، بلغت أكثر من 140 جنديا خلال اليوم الماضي، كما تم تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش.

وكشفت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة باتجاه كوبيانسك خلال الثلاثة أيام الماضية تجاوزت 500 عسكري ونحو 60 قطعة من المعدات العسكرية.

وباتجاه منطقة كراسنوليمانسكي تم القضاء على نحو 100 جندي وتدمير 6 مركبات مدرعة ومركبتين قتاليتين مزودتين بمنظومات غراد.

وتجاوز إجمالي الخسائر في وحدات اللواءين الميكانيكيين 66 و93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 900 جندي أوكراني.

 

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