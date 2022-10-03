رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير العملية التعليمية لطلاب البرامج المميزة بكلية التجارة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس سير العملية التعليمية داخل كلية التجارة بمبنى البرامج المميزة (BIS وFMI) والذى أطلق علية اسم الراحل "الدكتور هاني السعيد" .

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث وهدى فرج أمين عام الجامعة.

هذا وكان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها وممثلي أسرة طلاب من أجل مصر.

وتفقد الدكتور ناصر مندور خلال جولته الدور الأول والثانى المخصصان للبرامج المميزة والغير تقليدية والذى يحتوى الدور على 4 قاعات دراسية سعة القاعة 150 طالبا تم إطلاق اسم الدكتورة فاطمة ممدوح على أحدها إلى جانب 30 مكتبا إداريا لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مكاتب الهيكل الإدارى ومنسقى البرامج.

وأضافت الدكتورة سلوى فراج، أن المبنى يضم أربع معامل معملين حاسب آلي لطلاب برنامج BIS ومعملين صوتيات سعة المعمل 26 طالبا بمواصفات الكترونية حديثة من شاشات ذكية ونظام wi-fi كامل للمبنى ومقاعد وارضيات حديثة كما يضم المبنى مدرجين بسعة 650 طالبا للمدرج الواحد.

وأشارت الدكتورة سلوى فراج وجود صالة للامتحانات بسعة 400طالب إلى جانب تكييف مركزى بجميع الغرف.

كما حرص "مندور" خلال جولته على تهنئة الطلاب بالعام الدراسى الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح والاستمتاع بممارسة الأنشطة الطلابية، مطالباً طلابه بالالتزام بالحضور والانتظام فى المحاضرات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامتهم .