رئيس جامعة سوهاج: 6 مليارات جنيه حجم الاستثمارات بالجامعة في عهد الرئيس السيسى

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن حجم الاستثمارات التي قامت الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضخها داخل الجامعة والذى حول الجامعة إلى منارة تعليمية بين كافة الجامعات المصرية والعربية بلغت تكفله الاستثمارات داخل الجامعة ما يقرب من 6 مليارات جنيه.

جاء ذلك في تصرح خاص لليوم السابع، حيث أوضح رئيس الجامعة أن حجم الاستثمارات بالجامعة الجديدة بلغ 3 مليارات و100 مليون بالإضافة إلى مليار و200 مليون في المستشفيات الجامعية الجديدة بالإضافة 750 مليون فرش طبى للمستشفيات و50 مليون تجهيزات ليصبح كنا قلت حجم الاستثمارات بلغ 6 مليارات جنيه والجامعة الجديدة تقع على مساحة 720 فدانا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى واضح بشكل كبير فى كل أنحاء الجامعة وهناك تطوير كبير للبنية التحتية بمحافظة سوهاج ومن خلال مبادرة حياة كريمة أصبحت محافظة سوهاج بكل القطاعات في مكان جديد وتنفيذا لتوجيهات الرئيس نحن ننتقل الأن من تطوير الحجر إلى تطوير البشر من خلال الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما حدث من تطوير فى المنشآت ساهم بشكل كبير فى تطوير البيئة التعليمية وذلك من خلال تهيئة المعامل والفصول وهذا يساعد بشكل كبير على تحصيل الطلاب والجامعة دخلت التحول الرقمى بتكلفة 14 مليون جنيه لتوفير قاعات الامتحان الإلكترونية ومبنى خاص للامتحانات الإلكترونية بتكلفه 250 مليون جنيه.

وأنهى رئيس جامعة سوهاج تصريحه، أن جامعة سوهاج سوف أصبحت فى مقدمة الجامعات المصرية والعربية من خلال الدعم الكامل من قبل الرئيس السيسى لنا سوف نحقق المستحيل فى كافة المجالات العملية.