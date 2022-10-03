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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:14 م
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.
 
وعبّر رئيس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها هؤلاء الأبطال؛ دفاعا عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات المسلحة درعًا واقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.

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