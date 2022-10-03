دراسة: 3 حالات صحية قد تزيد من الوفاة بـ كورونا.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة نشرت في موقع "إكسبريس" عن وجود ثلاث حالات صحية لم تؤخذ في الإعتبار سابقًا قد تزيد من فرص الوفاة ب كورونا ، وأجريت هذه الدراسة لباحثون من جامعة أكسفورد، ونشرت في مجلة Biology Methods & Protocols.

وكشفت الدراسة الثلاث حالات الصحية التي تزيد التعرض للوفاة عند الإصابة بكوفيد19، وهي الخرف، والأمراض العصبية التنكسية، والإعاقات الشديدة، وتشير النتائج الحديثة إلي أنه يمكن أن تؤثر الأمراض المصاحبة للأمراض السابقة البقاء علي قيد الحياة، مثل الأشخاص الذين يعانون من السمنة فهي تساعد علي البقاء علي قيد الحياة.

وأوضحت الدراسة، أن الهدف من نشرها هو معرفة أن بعض الأمراض التي تعوق وتضعف الجهاز المناعي قد تزيد من التعرض للوفاة بسبب كورونا.



وحول ذلك أجرى باحثو دار نشر جامعة أكسفورد تحليلا من أجل تحديد والوصول إلي الأسباب السائدة التي زادت من خطر الوفاة بسبب كوفيد19، وذلك من خلال متابعة المرضى المصابون، وتم متابعة 347220 مريضا للتعرف علي أسباب الوفاة، وما وجدوه العلماء كان مفاجئا، حيث أن الخرف والأمراض التنكسية العصبية والإعاقات الشديدة كن لديها يد قوية في زيادة خطر الوفاة بـ"كوفيد-19".

فأشار الباحثون قديما أن الإصابة بكورونا والتعرض الوفاة كان السبب فيه يرجع إلي الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ولكن في ظل بحث الباحثون، إكتشف أنه قد يزيد الخرف من خطر وفاة شخص من "كوفيد-19"، فقد يزيد الفيروس أيضا من خطر إصابة شخص ما بمرض التنكس العصبي.



وفي نفس السياق، أكد الباحثون، إلى أن المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين نجوا من كورونا عن الإصابة بها هم أكثر عرضة بنسبة 80% للإصابة بمرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا للخرف، في غضون عام من الإصابة بالفيروس، لكن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن "كوفيد-19" يسبب مرض ألزهايمر، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات هذه النقطة أو دحضها.