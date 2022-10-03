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الصحة: لقاح كورونا متوفر بالمراكز للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:25 م
الصحة: لقاح كورونا متوفر بالمراكز للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا متوفر بالمراكز من للأطفال من عمر 12 إلي 18 عاما، مؤكدة أن اللقاح آمن تماما وليس له أعراض جانبية .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا آمن وهو أفضل وسيلة للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلي أنه يقلل من المضاعفات حال الإصابة بالعدوى .
 
ونصحت وزارة الصحة الأطفال بالمدارس بضرورة الحصول علي اللقاح مع اتباع التجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى وضمان دراسة آمنه .
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية  والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.
 
وأضافت أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الانفلونزا والسعال والعطس، لافته: إلى أن الحل فى الفئات الأكثر عرضة للإصابات أن تحصل على التطعيم الموسمى للأنفلونزا لأنهم أكثر فئة تحتاج لهذا التطعيم وهو يشبه تطعيم كورونا لا يعطى مناعة كاملة، كما أن الوقاية تغنى عن العلاج.
 
لقاح
لقاح

 


الصحة

لقاح كورونا

لقاح الانفلونزا

خليك واعى



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