دراسة توضح العلاقة بين الإصابة بكورونا وخطر السكر عند الأطفال

كتبت فاطمة ياسر



نشرت جريدة "إندبندنت"، دراسة تربط بين إصابة الأطفال بكوفيد 19 ويادة خطر الإصابة ب مرض السكر من النوع الأول لدي الأطفال.

ووفقا للدراسة التي أظهرت أن الأطفال الذين أصيبوا بكورونا قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، وكشفت الدراسة التي حللت السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من مليون مريض تتراوح أعمارهم بين 18 عاما أو أقل، بزيادة بنسبة 72% في التشخيصات الجديدة للحالة لدى مرضى فيروس كورونا.



وأشار الباحثون في كلية الطب بجامعة كيس وسترن ريسرف، أن الأطفال والمراهقين الذين تعرضوا للإصابة بـ"كوفيد-19" كانوا أكثر عرضة لتطوير مرض السكري من النوع الأول في الأشهر الستة التالية للإصابة، وجاء ذلك خلال بحث نشر في مجلة JAMA Network Open، على أنه ليس من الواضح سبب ظهور مرض السكر من النوع الأول بعد الإصابة بكورونا، أنهم بحاجة إلى مزيد من البحث.



وقالت الأستاذة الجامعية في كيسوستر ريسرف للطب باميلا ديفيس، والمشركة في الدراسة، أن النوع الأول من مرض السكري يعد من أمراض المناعة الذاتية أو الخلل المناعي، ويحدث هذا في الغالب نتيجة لتعرض الجسم لدفاعات المناعية التي تهاجم الخلايا التي تنتج الإنسولين، وبالتالي توقف إنتاج الإنسولين وتسبب المرض، ولذا نعتقد أن كوفيد-19 يزيد من استجابات المناعة الذاتية، ولذا يتعرض الأطفال للإصابة.



وقال الأستاذ المساعد في قسم نوفيدل لعلوم الرعاية الصحية الأولية بجاعة أوكسفور الدكتور جيمي هارتمان بويس، أنه لا يزال عدم التأكد إذا كانت الإصابة بكورونا هي السبب في الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، أو إذا كان هناك شيء آخر يربط بينهما.



كما أشار رئيس برنامج العلوم الطبية ومحاضر في علم وظائف الأعصاء في جامعة تشيستر، الدكتور جاريث ناي، هذه الدراسة لا تحاول إثبات الروابط الميكانيكية بين الإصابة بكورونا والسكر من النوع الثاني، ولذا يجب أن نأخذ النتائج مع دراسة متأنية. على سبيل المثال، ربما نشهد ظهور مرض السكري من النوع الأول غير المشخص بسبب العدوى الإضافية أو ببساطة أنه من المرجح أن تتم مراقبته عن كثب بعد الإصابة.



ولذا حلل الفريق السجلات الصحية الإلكترونية لما يقارب 1.1 مليون مريض تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أقل في الولايات المتحدة و13 دولة أخرى، وتم تشخيص إصاباتهم بكورونا بين مارس 2020 وديسمبر 2021، وأيضا أولئك الذين وقع تشخيصهم بعدوى الجهاز التنفسي غير المرتبطة بـ"كوفيد-19"، خلال نفس الفترة، ووجدت الدراسة أنه من بين أكثر من 571000 مريض تقل أعمارهم عن 18 عاما، خلال ستة أشهر من الإصابة بـ"كوفيد-19"، حصل 123 مريضا (0.043%) على تشخيص جديد لمرض السكري من النوع الأول، مقارنة بـ 72 مريضا (0.025%)، الذين تلقوا تشخيصا جديًا بعد عدوى الجهاز التنفسي غير "كوفيد-19"، زيادة بنسبة 72% في التشخيصات الجديدة.



وكشف الباحثون أنه بعد شهر، وثلاثة، وستة أشهر من الإصابة، كان خطر تشخيص مرض السكري من النوع الأول أعلى بشكل كبير بالنسبة للمصابين بـ"كوفيد-19"، مقارنة بأولئك الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى غير كورونا.