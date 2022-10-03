اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:27 م
أكرم القصاص
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حظر التحية بكلمة "hello" فى ولاية هندية لمخالفتها التقاليد القومية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:49 م
حظر التحية بكلمة "hello" فى ولاية هندية لمخالفتها التقاليد القومية التحية فى الهند- أرشيفية
وكالات

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قررت ولاية ماهاراشترا الهندية، حظر كلمة "Hello" أو "مرحبا" باللغة الإنجليزية، لأنها بسيطة جدا ولا تحمل معنى قويا ولا تؤجج المشاعر، في قرار حكومي غريب.
 
وطُلب من موظفي الخدمات المدنية في الولاية التوقف عن قول "مرحبا"، باعتبارها تحمل نزعة غربية وسطحية، وأخبرت السلطات موظفي الخدمة المدنية أنه ينبغي عليهم تحية الجمهور بعباراة "فاندي ماتارام"، التي تعني "أنا أنحني لك.. يا وطن".
وتم طرح هذا الاقتراح في البداية من قبل وزير ولاية ماهاراشترا، سودهير مونغانتيوار، بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية مؤخرا. ثم تراجع لاحقا وقال إنه يمكن استخدام أي كلمة معادلة تعكس القومية.
 
وقالت الصحيفة إن الولاية، بما في ذلك أكبر مدنها مومباي، يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي، والذي يتطلع إلى تأكيد "التفوق الثقافي للديانة الهندوسية والتقاليد الهندية".
 

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