جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية

كتب: أحمد جمعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من القدس، أحدهما من مكان عمله بالبلدة القديمة، والآخر من بلدة الطور، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.. فيما تم اعتقال مواطن من منطقة سعير، شرق محافظة الخليل الجنوبية، واثنين آخرين من محافظة "نابلس" الواقعة في شمال الضفة الغربية، الذي بات على صفيح ساخن جراء الاشتباكات المتبادلة بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والاحتلال من جهة أخرى.

وفي محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، تم اعتقال 4 فلسطينيين بينهم طفلان (15 عامًا).

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين عدنان خطاب، وطه مصطفى أبو صفية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في قرية (بيت سيرا).