اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:02 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية جيش الإحتلال الإسرائيلى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من القدس، أحدهما من مكان عمله بالبلدة القديمة، والآخر من بلدة الطور، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.. فيما تم اعتقال مواطن من منطقة سعير، شرق محافظة الخليل الجنوبية، واثنين آخرين من محافظة "نابلس" الواقعة في شمال الضفة الغربية، الذي بات على صفيح ساخن جراء الاشتباكات المتبادلة بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والاحتلال من جهة أخرى.

وفي محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، تم اعتقال 4 فلسطينيين بينهم طفلان (15 عامًا).

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين عدنان خطاب، وطه مصطفى أبو صفية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في قرية (بيت سيرا).

 


اخبار فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي

اعتقال فلسطينيين

الضفه الغربيه

اخبار القدس

الاشتباكات في الضفه الغربيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة