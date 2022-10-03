"جنايات المنيا" تقضي بإحالة أوراق متهم بقتل طفل في بني مزار إلى المفتي

قضت الدائرة الأولى لمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار إسلام مصطفى رئيس الدائرة الأولى جنايات وعضوية كلا من المستشارين الدكتور أحمد عبد العال نائب، والمستشار محمود محمد إبراهيم، والمستشار أحمد جمال الدين، بإحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي، لاتهامه فى مقتل طفل بالمنيا فى القضية التى تحمل رقم " 6924" لسنة 2022 جنايات سمالوط والمقيدة برقم 691 كلى شمال المنيا، مركز سمالوط، الذى عثروا على جثته مذبوحا وملقاة داخل ترعة ناحية مركز بنى مزار، فى أبريل الماضى.

ترجع أحداث الواقعة عندما استدرج مزارع طفل من أمام منزله بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وقتله داخل قطعة أرض زراعية، وانهال عليه بالضرب والخنق وعندما لفظ أنفاسه الأخيرة وضع الجثة فى جوالين بلاستيك وألقاها داخل مجرى مائى حتى جرى العثور عليها وتلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة المنيا، بتغيب طفل عمره 4 سنوات فى يوم 29 مارس الماضى، حال لهوه أمام منزله فى ظروف غامضة.

وتوصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أن وراء تغيب الطفل أحد أبناء عمومة والده ويعمل مزارع، وتم العثور على جثه الطفل فى 21 ابريل مذبوح وملقاه داخل ترعة السبخه تسمى سرى باشا ناحية مركز بنى مزار.

وبتقنين الإجراءات، جرى إستهداف الجانى، وأمكن ضبطه وبمواجهته أعترف بقتل الطفل من خلال استدراجه لقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وتكبيله وخنقه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك وضع جثته داخل 2 جوال بلاستيك وألقاهما بترعه السبخه بدائرة مركز سمالوط، بغرض الانتقام من والده لقيامه بالتشهير به بالسرقة بين أهالى القرية، كما أرشد عن مكان تخلصه من الجثة، وتم انتشالها لاتخاذ الإجراءات القانونية.