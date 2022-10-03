جامعة بنى سويف تواصل احتفالاتها لاستقبال الطلاب بمناسبة بدء العام الجامعي

تواصل كليات ومعاهد جامعة بنى سويف احتفالاتها لاستقبال الطلاب، بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد 2022-2023، حيث حرصت الكليات على تنظيم حفلات استقبال لجميع طلابها، وتنظيم جولات للطلاب الجدد فى إطار الأسبوع التعريفى بمختلف الأقسام والتخصصات العلمية وأنشطة رعاية الشباب والجوالة وغيرها من الأنشطة الرياضية والفنية لتنمية مهارات الطلاب المتنوعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم تنظيم تلك الاحتفالات والأنشطة التعريفية خلال الأسبوع الأول من الدراسة لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وإزالة الرهبة وكسر حاجز الخوف لدى الطلاب الجدد بعد انتقالهم من مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والذى يختلف كليا عن طبيعة الحياة والدراسة داخل الجامعة، لذا تحرص جميع الكليات النظرية والعلمية والتطبيقية على إقامة اليوم التعريفى لطلابها، وعلى سبيل المثال لا الحصر بدأ طلاب كلية السياحة والفنادق عامهم الجامعى الجديد بأداء تحية العلم بحضور الدكتورة غادة حمود عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلاب، ونظمت كلية العلوم تحت إشراف الدكتور حمادة محمود عميد الكلية حفل استقبال للطلاب الجدد وجولة داخل المعامل والمتاحف وتعريفهم بالبرامج والتخصصات الدراسية، ونظمت كلية الآداب تحت إشراف الدكتور رمضان عامر عميد الكلية حفل استقبال للطلاب بالتعاون مع جميع الادارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ونظمت كل من كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تحت إشراف الدكتور الحسين دهشان عميد الكلية، وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة تحت إشراف الدكتور أحمد فرغلى عميد الكلية، وكلية الخدمة الاجتماعية تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، وكلية التربية للطفولة المبكرة تحت إشراف الدكتورة مديحة مصطفى عميد الكلية، حفلات لاستقبال طلابهم الجدد والقدامى.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة استقبلت هذا العام 100 ألف طالب وطالبة، بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، مع وجود متابعة مستمرة على مدار الساعة مع عمداء الكليات والمعاهد لوضع لافتات إرشادية بمداخل ومخارج الكليات بشأن الإجراءات الاحترازية للطلاب وطرق الوقاية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل حرصاً على سلامة الجميع.