اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: ثلث الشباب البريطانى يشعرون بحياتهم تخرج عن السيطرة بسبب تأثير كورونا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:57 م
جارديان: ثلث الشباب البريطانى يشعرون بحياتهم تخرج عن السيطرة بسبب تأثير كورونا وباء كورونا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، وفقا لنتائج حملة وطنية تسلط الضوء على تأثير وباء كورونا على جيل الشباب أن أكثر من ثلث الشباب يشعرون بأن حياتهم تخرج عن نطاق السيطرة.

 

ووجد بحث أجراه صندوق "الأمير" للكشف عن آثار كورونا أن أكثر من 60٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا قالوا إنهم خائفون بشأن مستقبل جيلهم، فهم لم يعيشوا خلال وباءً فقط وإنما أصبحوا يواجهون أزمة تكلفة معيشة، والآن يعتقدون أن فرص عملهم لن تتعافى أبدًا من الوباء.

 

وقال جوناثان تاونسند، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية في المملكة المتحدة: "يواجه الشباب اليوم تحديات فريدة تهدد مستقبل وتطلعات جيل بأكمله إذا لم نتحرك".

 

وقال: "لقد عانى تعليمهم وتوظيفهم وسنوات تكوينهم الأساسية بالفعل، مما جعل الكثيرين يشعرون بعدم اليقين والخوف بشأن مستقبل يبدو أنه يخرج عن سيطرتهم. على الرغم من الوظائف الشاغرة ، لا يزال الشباب قلقين بشأن آفاق حياتهم المهنية في المستقبل."

 

يعد البحث ، الذي شمل أكثر من 2000 شاب في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، جزءًا من حملة أطلقتها المؤسسة الخيرية هذا الأسبوع لزيادة الوعي بالتأثير طويل المدى للوباء على جيل الشباب.

 

قال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع إن العيش في ظل الوباء جعلهم أكثر مرونة ، وقال أكثر من نصفهم بقليل إنهم أكثر إصرارًا على تحقيق أهدافهم من ذي قبل.

 

وقال تاونسند: "أظهر الشباب مرونة فريدة للتغلب على التحديات التي واجهوها وهم أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على تحقيق أهدافهم". "لكنهم بحاجة إلى دعمنا لضمان أن مواهبهم وتطلعاتهم لا تذهب سدى."

 

ووجد الباحثون أن الوباء قد فتح حقبة جديدة من عدم اليقين وانعدام الثقة بالنفس. وقالت جوزفين هامسون ، نائبة رئيس المنظمة: "إن تأثير هذين العامين من فقدان الاستقلال قد يكون له عواقب بعيدة المدى".


كورونا

وباء كورونا

كورونا فى بريطانيا

الشباب فى بريطانيا

تاثير كورونا

تاثير وباء كورونا



الموضوعات المتعلقة

دراسة: 3 حالات صحية قد تزيد من الوفاة بـ كورونا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:32 م

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ618 مليون حالة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:17 ص

أمراض الماضى تعود من جديد.. الصحة العالمية تحذر من انتشار الحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكى والقزاز والدفتيريا بسبب انخفاض التطعيمات الروتينية الــ14.. وتؤكد: انشغال العالم كورونا أدى لانخفاض اللقاحات

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:42 م

"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم ترتفع إلى نحو 618 مليون حالة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:03 م

دراسة: كورونا تتسبب فى تغيير شخصيات البشر وزيادة التوتر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة