جارديان: ثلث الشباب البريطانى يشعرون بحياتهم تخرج عن السيطرة بسبب تأثير كورونا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، وفقا لنتائج حملة وطنية تسلط الضوء على تأثير وباء كورونا على جيل الشباب أن أكثر من ثلث الشباب يشعرون بأن حياتهم تخرج عن نطاق السيطرة.

ووجد بحث أجراه صندوق "الأمير" للكشف عن آثار كورونا أن أكثر من 60٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا قالوا إنهم خائفون بشأن مستقبل جيلهم، فهم لم يعيشوا خلال وباءً فقط وإنما أصبحوا يواجهون أزمة تكلفة معيشة، والآن يعتقدون أن فرص عملهم لن تتعافى أبدًا من الوباء.

وقال جوناثان تاونسند، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية في المملكة المتحدة: "يواجه الشباب اليوم تحديات فريدة تهدد مستقبل وتطلعات جيل بأكمله إذا لم نتحرك".

وقال: "لقد عانى تعليمهم وتوظيفهم وسنوات تكوينهم الأساسية بالفعل، مما جعل الكثيرين يشعرون بعدم اليقين والخوف بشأن مستقبل يبدو أنه يخرج عن سيطرتهم. على الرغم من الوظائف الشاغرة ، لا يزال الشباب قلقين بشأن آفاق حياتهم المهنية في المستقبل."

يعد البحث ، الذي شمل أكثر من 2000 شاب في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، جزءًا من حملة أطلقتها المؤسسة الخيرية هذا الأسبوع لزيادة الوعي بالتأثير طويل المدى للوباء على جيل الشباب.

قال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع إن العيش في ظل الوباء جعلهم أكثر مرونة ، وقال أكثر من نصفهم بقليل إنهم أكثر إصرارًا على تحقيق أهدافهم من ذي قبل.

وقال تاونسند: "أظهر الشباب مرونة فريدة للتغلب على التحديات التي واجهوها وهم أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على تحقيق أهدافهم". "لكنهم بحاجة إلى دعمنا لضمان أن مواهبهم وتطلعاتهم لا تذهب سدى."

ووجد الباحثون أن الوباء قد فتح حقبة جديدة من عدم اليقين وانعدام الثقة بالنفس. وقالت جوزفين هامسون ، نائبة رئيس المنظمة: "إن تأثير هذين العامين من فقدان الاستقلال قد يكون له عواقب بعيدة المدى".