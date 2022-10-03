توريد 9152 طن أرز فى 21 موقعا بكفر الشيخ

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن ما تم توريده حتى اليوم الاثنين،9151 طنا و790 كجم، أرز بـ21 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.
وأضاف الهابط، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.
توريد 9152 طن أرز فى 21 موقعا بكفر الشيخالإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:09 ص
جانب من التوريد
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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن ما تم توريده حتى اليوم الاثنين،9151 طنا و790 كجم، أرز بـ21 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.
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