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تموين دمياط يشن حملة على محلات بيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:49 ص
تموين دمياط يشن حملة على محلات بيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها حلوى المولد النبوي - ارشيفية
دمياط - معتز الشربيني

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شن رجال تموين دمياط برئاسة المحاسب علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط، حملة على محال بيع حلويات المولد  النبوي، حيث تم سحب 31 عينه حلاوة المولد "وحصان وعروسة المولد" للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه والتأكد من عدم أحتوائها على ألوان صناعيه غير مصرح بها قد تمثل خطورة على صحة المستهلكين.
 
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمضاربة على ارتفاع الاسعار وحماية جمهور المستهلكين.
 
 
 
 

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