تشييع جثمان معلم الرياضيات المتوفى أثناء طابور الصباح بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شيّع عدد كبير من أهالي مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ومن رجال التعليم، جثمان إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، والذي توفي صباح اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وسقوطه مغشيًا عليه، أثناء إلقاء كلمة في الإذاعة المدرسية عن المولد النبوي.

وفشلت محاولات زملائه المُعلمين في إنقاذه، وتم نقله إلى مستشفى بيلا المركزي إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى، وجرى إخطار مدير عام ادارة بيلا التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأدى المئات من أُسرة وزملاء المُعلم الراحل وتلاميذه وأهالي بيلا وقيادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، صلاة الجنازة عليه في مسجد الجبانة ببيلا، ووارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة ببيلا، وسط حالة من الحُزن الشديد التي انتابت الجميع.

وعقب الانتهاء من دفن الجثمان قام تلاميذ المُعلم الراحل وأفراد أسرته بالوقوف أمام قبره والدعاء له بالرحمة والمغفرة، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه، نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إبراهيم عبد الوهاب القحافي، مُعلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، كما نعاه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مقدمين خالص العزاء لأسرة الراحل.