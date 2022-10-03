اليوم السابع
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تحرير 132 محضرا للمخالفين خلال حملة تموينية مكبرة في المنوفية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:00 ص
تحرير 132 محضرا للمخالفين خلال حملة تموينية مكبرة في المنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 132 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

 

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه ببيع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .

 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه .

 

وأوضح أن كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق، مشيرا إلى أن كل إدارة  تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسئولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .


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