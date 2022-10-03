بنما تصادر 3 أطنان من المخدرات متجهة للولايات المتحدة

فاطمة شوقى

صادرت الشرطة البنمية حوالى 3 أطنان من المخدرات فى عمليات مختلفة نفذت فى الساعات الماضية، والتى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وأعلن المدعى العام لمكافخة المخدرات، زيومارا رودريجيز، أن هناك ما يقرب من ثلاثة أطنان من المخدرات تم ضبطهما فى عمليتين، الأولى كانت فى منطقة جونا الاصلية فى البحر الكاريبى عندما اعترضت وحدات تابعة للخدمة الجوية الوطنية سنان زورقا سريعا على نهر السدرة يحمل 2.6 رزمة كل منها حوالى كيلو جرام من المخدرات، حسبما قالت صحيفة "ميترو ليبرى" الإسبانية.

وأضاف المدعي العام أن المخدرات، التي يُفترض أنها كوكايين، تم العثور عليها بعد أن قفز طاقم القارب إلى الماء عندما لاحظوا وجود العملاء.

كما تمكنت الشرطة فى عملية آخرى من تحديد موقع 990 عبوة مخدرات أخرى مخبأة في حاوية بها أختام متغيرة في ميناء في مقاطعة كولون ، أيضًا في منطقة البحر الكاريبي.

وفقا لسينان، كانت الحاوية على متن سفينة تجارية غادرت ميناء لونج بيتش بالولايات المتحدة ، وكانت متجهة إلى أنتويرب البلجيكية.

وتعتبر بنما هي بوابة أمريكا الوسطى للمخدرات التي تأتي من أمريكا الجنوبية ، ويتم نقلها إلى الولايات المتحدة ، المستهلك الرئيسي للكوكايين في العالم.

في عام 2021، صادرت أمريكا الوسطى ما يقرب من 250 طنًا من المخدرات، وهو رقم قياسي ناتج عن زيادة إنتاج الكوكايين، وإطلاق المخدرات المخزنة في السوق أثناء جائحة كورونا ، والاستراتيجيات الجديدة لنقلها إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب البيانات الرسمية، تصدرت بنما المضبوطات في أمريكا الوسطى العام الماضي بحوالي 128.7 طن - معظمها من الكوكايين.

وفي العام الماضي، كانت هناك أيضًا زيادة في المضبوطات في موانئ بنما في منطقة البحر الكاريبي ، والتي يستخدمها أحيانًا تجار المخدرات لنقل المواد غير المشروعة إلى أوروبا ، حيث يكون سعر بيعها أعلى.