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بعد 11 يوما فقط.. جارديان: حكومة ليز تراس تتخلى عن خطتها لخفض الضرائب

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:04 م
بعد 11 يوما فقط.. جارديان: حكومة ليز تراس تتخلى عن خطتها لخفض الضرائب ليز تراس وكواسى كوراتنج
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حكومة ليز تراس تخلت عن خطتها خفض الضرائب للأعلى دخلا بنسبة 45٪ في تحول وصفته بـ"المهين"، بعد تمرد المحافظين المتزايد على السياسة ورد الفعل المضطرب من الأسواق.

 

وقال كواسي كوارتنج، وزير المالية البريطاني، عند إعلانه القرار في تغريدة صباح يوم الإثنين: "لقد فهمنا ذلك ، واستمعنا إليه".

 

وقال المستشار إن قرار خفض الضرائب للأشخاص الذين يبلغ دخلهم 150 ألف جنيه إسترليني أو أكثر "أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا الأساسية لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، وتابع: "نتيجة لذلك، أعلن أننا نتراجع عن القرار".

 

وفى جولة من المقابلات الإذاعية قبل كلمته في مؤتمر المحافظين في برمنجهام ، نفى كوارتنج إن قرار ميزانيته المصغرة قبل 10 أيام كانت خطأ ، على الرغم من تأثيره على الجنيه وعلى تكلفة الديون الحكومية ، والذى بدوره جعل الرهون العقارية أكثر تكلفة.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحزمة المالية ، بما في ذلك ما مجموعه 45 مليار جنيه استرليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة ، كانت خطأ ، قال كوارتنج لبي بي سي: "أنا لا أدرك ذلك على الإطلاق. كنا نتصرف بسرعة عالية جدا جدا ".

 

وأصر كوراتنج على أن الكثير من اضطرابات السوق نتجت عن عوامل دولية ، ورفض الدعوات المتكررة للاعتذار. وقال في النهاية: "هناك إذلال وندم وأنا سعيد للاعتراف بذلك".

 

ومع ذلك ، يعد هذا تراجعا كبيرًا بالنسبة لموقف المستشار في وظيفته بعد أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل ، فبعد أن كان من المقرر أن يخبر المؤتمر بأنه "واثق من أن خطتنا هي الصحيحة" ، أعلن التراجع عن القرار مؤكدا أنه لم يفكر في الاستقالة.


بريطانيا

ليز تراس

الاقتصاد البريطاني

خفض الضرائب

كواسى كوارتنج

اليوم السابع بلس

الاقتصاد العالمى



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