بعد خطاب "أمنية الموت".. وول ستريت: ترامب متهور وسيتسبب في مقتل زعيم ‏الجمهوريين

انتقدت صحيفة وول ستريت جورنال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لاستخدامه ‏لمصطلح "امنية الموت" خلال هجوم على زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ‏ماكونيل السيناتور الجمهورى عن ولاية كنتاكى.‏

وقالت الصحيفة: "نعيش فى عصر سياسى مستقطب حيث لا يحتاج الثوار المسعورون ‏إلى الاستفزاز للجوء إلى العنف وهذا يجعل الهجوم اللفظى الأخير لدونالد ترامب ضد ‏زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أكثر تهوراً"، وأضافت أن "خطاب ‏أمنية الموت قبيح حتى بمعايير ترامب ويستحق الإدانة".‏

قال ترامب إن ماكونيل كان لديه "رغبة فى الموت" لدعم التشريعات التى يدعمها ‏الديمقراطيون بينما وصف وزيرة النقل السابقة إيلين تشاو، زوجة ماكونيل، بـ "محبة ‏الصين" و"كوكو تشاو"، فى إشارة إلى الأعمال التجارية لعائلتها الأمريكية التى لها ‏تعاملات فى الصين.‏

كانت علاقة ماكونيل وترامب متوترة منذ أن كان الرئيس السابق فى البيت الأبيض، وجاء ‏الهجوم الأخير بعد أن صوت مكونيل لصالح قرار مستمر يمول الحكومة حتى منتصف ‏ديسمبر.‏

وتابعت الصحيفة: "يزعم المدافعون عن ترامب أنه كان يقصد فقط أن ماكونيل لديه ‏رغبة سياسية فى الموت، لكن هذا ليس ما كتبه من السهل جدًا أن نتخيل شخصًا ‏متعصبًا يأخذ ترامب على محمل الجد وبشكل حرفى، ويحاول قتل مكونيل. أخذ العديد ‏من المؤيدين خطاب السيد ترامب بشأن نائب الرئيس السابق مايك بنس على محمل ‏الجد فى 6 يناير"‏

واجه العديد من المشرعين تهديدات التى أدت إلى زيادة التمويل الأمنى وتغييرات فى ‏سلوك بعض المشرعين.‏

وكتب محررو وول ستريت جورنال: "ترامب يمكن أن يعمل وينفق المال لانتخاب ‏الكونجرس الجمهورى، أو لمساعدة ولايته فى فلوريدا على التعافى من إعصار إيان لكنه ‏بدلاً من ذلك، يهاجم مكونيل وزوجته كجزء من ثأر سياسى شخصى ويضع نفسه دائمًا ‏فى المقام الأول، وبهذا الخطاب قد يعرض الآخرين لخطر حقيقى من الأذى ".‏