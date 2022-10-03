اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انخفاض حرارة وسحب ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:45 م
انخفاض حرارة وسحب ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل درجات الحراره - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 
 
- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. 
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .
 
- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة