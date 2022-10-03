انخفاض حرارة وسحب ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.