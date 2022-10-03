اليوم السابع
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انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس وسط حضور طلابى كبير.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:31 ص
انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس وسط حضور طلابى كبير.. صور انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس
كتب ـ محمود طه حسين

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لليوم الثالث على التوالي، انتظم العام الدراسى الجديد فى المدارس وسط حضور طلابى كبير، فيما حرصت المدارس على تنفيذ مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم.
 
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة تنظيم دخول الطلاب والطالبات حتى وصولهم إلى الفصول لعدم التدافع، إضافة إلى تنفيذ متابعة تسليم الطلاب الكتب المدرسية.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد غدا الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.
 
انتظام الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد بالمدارس
انتظام الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد بالمدارس

انتظام العام الدراسى الجديد
انتظام العام الدراسى الجديد

انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس
انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس

 


الابتدائية

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي 20222023

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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