اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية المرابطين" الإرهابية

كتب إيهاب المهندس

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة متهم، على حكم سجنه غيابيا بالمؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوي.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل الإرهابى هشام عشماوى عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.