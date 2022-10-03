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اليوم السابع: الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين السادات وعبدالناصر..  الرئيس يناقش مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة جهود الجيش فى حماية ركائز الأمن القومى.. الحارس الأمين.. يظل العهد بين الشعب والجيش حربا وسلما وتنمية

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بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين السادات وعبدالناصر
 

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اليوم السابع بلس

ذكرى انتصارات أكتوبر

الرئيس السيسى

الجندى المجهول

السادات

عبدالناصر

الأمن القومى




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