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النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة طالبة سقطت من طابق بمدرسة بالعجوزة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:02 م
النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة طالبة سقطت من طابق بمدرسة بالعجوزة النائب العام المستشار حماده الصاوى - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أعلنت النيابة العامة، أنها تُحقّق في واقعة وفاة طالبة سقطت من طابق بمدرسة في العجوزة، حيث باشرت النيابة العامّة اليوم الإثنين الموافق الثالث من شهر أكتوبر الجاري، التحقيق في إخطارٍ تلقتْهُ من قسم شرطة العجوزة، بوفاة طالبة بالصف الثاني الابتدائي، حالَ تواجدِها بمدرستِها إثرَ سقوطِها من الطابق الثالث الذي يقع به فصلُها الدراسي.
 
 
 
وفورَ تلقي النيابة العامّة البلاغ انتقلت إلى المدرسة، واتخذت عدّةَ إجراءات منها: معاينة مسرح الحادث، والتحفظ على أجهزة المراقبة بها لفحصها، وسؤال شهود الواقعة، وقد خَلصَت النيابة العامة من هذه الإجراءات إلى سقوط الفتاة من الطابق الثالث فوق الأرضي الذي يبلغ ارتفاع سوره ستين سنتيمترًا.
 
 
وسألت النيابة العامة سبعةً مِن شهود الواقعة ثلاثًا، منهم من زميلات المجني عليها، فاتفقت روايتُهن على تكرُّرِ بكاء الطفلة منذُ صبيحة اليوم رغبةً في حضور والدتها، ما حدا ببعض المعلمين إلى التهدئة من روعها، ثم تكرّر بكاؤُها في الحصة الرابعة فحاول المعلم آنذاك تهدئتها وسمح لها بالجلوس في مقعده، فاستغلت الطفلة انشغاله وتسللت خلسةً من الفصل تُجاه سور الطابق الثالث، وشَهِدَتْ إحدى الفتيات ووالدةُ أحد الطلّاب بأبصارهما الطفلة تهرول خارج الفصل دون أحدٍ يتبَعُها، وأنها تسلقت السور وسقطت منه.
 
 
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة فتبينت إصاباتها، وسألت والدَيْها فقرَّرا اتهامهما لمسئولي المدرسة بالإهمال في الإشراف على طفلتهما مما أدَّى لمصرعها.
 
 
وسألت النيابة العامة المعلّمَ المتواجدَ بفصل المجني عليها وقتَ الواقعة، فقرَّر أنَّه تفاجأ باندفاعها خارج الغرفة حالَ حملها لحقيبة ظهرِها، وتسلقها السور، فطلب منها النزول، إلا أنها قد اختل توازُنها وسقطت.
 
 
ولا تزالُ النيابة العامة حتى ساعتِه، مستمرةً في إجراءات التحقيق، بيانًا لكيفية وسبب حدوث الواقعة، وتحديد المسئول عنها، وستعلن النيابة العامّة إلى ما انتهت إليه فور بيانه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 
 
 

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اليوم السابع بلس



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