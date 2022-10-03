المجلس القومي للمرأة ببنى سويف يستجيب لشكاوى سيدات تعرضن لابتزاز إلكترونى

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقرير فرع المجلس القومى للمرأة، بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة بفرع بنى سويف، والتى تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التى تم اتخاذها على مدار شهرى (أغسطس، سبتمبر 2022)، وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعى والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التعدى وغيرها من الشكاوى.



وتضمن التقرير، الذى أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى تلقى مكتب الشكاوى 37 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها، والتى تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعى وتوقف المعاش ومشاكل خاصة بالأحوال الشخصية وشكاوى تنفيذ أحكام، بجانب بعض شكاوى خاصة بالعنف والإيذاء البدنى وغيرها.



حيث نجح فرع المجلس، من خلال بعض المحامين المتطوعين، فى الحصول على17حكماً قضائياً لصالح سيدات شاكيات، والتى تنوعت ما بين تنفيذ أحكام ضم صغار وتمكين من مسكن الزوجية وأحكام نفقات وأجور وتطليق، بجانب تعزيز التعاون بين فرع المجلس ووحده حقوق الإنسان بمديرية الأمن والجامعة ومركز استضافة وتنمية المرأة ببنى سويف نحو إرسال ومتابعة العديد من حالات الشاكيات ومتابعه مسؤول مكتب الشكاوى.



كما استجاب مكتب الشكاوى لعدد من البلاغات وردت على الخط الساخن للمكتب المركزى (15115) لحالات "سيدات وفتيات" يتضررن من تعرضهن لجرائم ابتزاز إليكترونى وتهديدات عبر الإنترنت من مدن (بنى سويف، سمسطا، ناصر وببا) تضمنت قيام أشخاص بالحصول بشكل أو بآخر على صور وخصوصيات وتعرضهن للابتزاز والتهديد بفضح ونشر تلك الصور، وقد قام مكتب الشكاوى بدوره القانونى بتوجيه المجنى عليهن لمباحث الإنترنت وتحرير المحاضر اللازمة والمثول أمام جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات الأولية إلى أن صدر قرار من النيابة العامة بالقبض على المشكو فى حقهم وإحالتهم للمحاكمة، بجانب مساعدة إحدى السيدات فى واقعة تعرضها للعنف والإيذاء البدنى من أحد جيرانها، حيث انتقل محامى المكتب للمثول معها أمام النيابة وحضور التحقيق حتى صدر قرار بالقبض على المشكو فى حقه وحبسه على ذمة القضية ولحين إتمام إجراءات محاكمته.



من جانبها أعربت مقررة فرع المجلس عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات الشريكة من رؤساء المدن والمتطوعين والمجتمع المدنى، لتعاونهم المثمر والبناء مع الفرع فى تنفيذ تلك المبادرات والأنشطة والفعاليات، لاسيما فى ظل تشجيع ودعم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، الذى يتابع بشكل دورى كافة الجهود التى ينفذها الفرع فى خدمة المرأة السويفية فى مختلف المجالات والقضايا، بجانب توجيهه وحرصه على حشد كافة الجهود وتكاملها سواء التى ينفذها المجلس أو المجتمع المدنى فى مجالات شؤون المرأة ودعمها وتمكينها فى مختلف النواحى.