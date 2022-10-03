الكنيسة الأسقفية تختتم السنودس المحلى لأبروشيتى جامبيلا والقرن الأفريقى

كتب: محمد الأحمدى

اختتم إقليم الإسكندرية لل كنيسة الأسقفية الأنجليكانية السنودس المحلى لأبروشيتى جامبيلا والقرن الأفريقي حيث أوفد دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة مطران القرن الأفريقى كوان كيم سينج وبإشراف الأرشيدياكون جيرمايا باول لحضور اجتماعات السنودس إذ يعتبر هذا السنودس الأول من نوعه بعد إعلان تدشين إقليم الإسكندرية.

وتضمنت اجتماعات السنودس افتتاح كاتدرائية الراعى الصالح في إبروشية جامبيلا بحضور الآلاف من شعب الكنيسة وبحضور السيد جيمس ثاكوى نائب رئيس دولة جامبيلا الزعيم أتو أومود أوجولو، إذ قدم السنودس الشكر لرئيس أساقفة إقليم الإسكندرية على مساعدته بوضع هيكل جديد للخدمة فى الإبروشية.

وأجرى السنودس الانتخابات للجان الفرعية للرعاة والعلمانيين بإبروشية جامبيلا والقرن الإفريقى بمنطقة أسوسا.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا.